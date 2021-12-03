В Рязани при столкновении Kia и Nissan пострадали два пассажира

Вечером в четверг, 2 декабря, в Рязани на улице Мервинская, вблизи дома 9, случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 61-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Соул», совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 40-летней девушки.

В результате аварии двум пассажирам Nissan в возрасте 21 и 29 лет потребовалась помощь медиков.

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По факту случившегося проводится проверка.

Фото: УМВД России по Рязанской области.