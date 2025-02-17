В Рязани презентуют сборники рассказов и поэзии участников СВО

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала В.Ф. Маргелова состоится презентация трех сборников рассказов и стихотворений участников специальной военной операции, изданных Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» под редакцией писателя Захара Прилепина.

Мероприятие начнется с чтения стихотворения из третьего сборника «Я такой как и раньше, но все же другой», автором которого является Владислав Бабкин, позывной Ладога, из Калужской области.

В рамках презентации к участникам и гостям обратятся выдающиеся личности, среди которых Герои России члены Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов и Вячеслав Бочаров.

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«Гордиться славой своих предков можно и нужно. Издание книг, создание пьес, написание картин – это то, что помогает сохранить память о событиях и людях, которые через некоторое время станут частью нашей истории. И в то же время произведения искусства дают возможность всем жителям страны прочувствовать дух и силу происходящих сегодня событий. Мы поняли, что должны сохранить искренние рассказы ветеранов. Предложили Захару Прилепину отобрать материал и сделать сборник, задача которого – оставить эту память на века. Получились книги, которые никого не оставят равнодушными. После презентаций мы передаем сборники в музейные фонды, чтобы они стали частью их экспозиций», — отметил Алексей Романов.

Программа мероприятия включает чтение рассказов и стихотворений, написанных участниками СВО, таких как Александр Завражный, Вадим Белов и Юрий Волк. В завершение мероприятия Алексей Романов передаст сборники рассказов и стихотворений участников СВО курсантам ВДВ.

«Эти произведения — не просто слова на бумаге, это живые воспоминания, чувства и переживания людей, проявивших мужество и стойкость в самые трудные моменты. Каждый автор — герой, делящийся своим опытом. Наш общий долг — сохранить историческую правду и рассказы о подвигах», — сказала Ольга Маскаева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества».

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