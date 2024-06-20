В Рязани презентуют исадский клад, в котором нашли украшения XII века

В музейном центре на Соборной презентуют клад, который в 2021 году нашли около села Исады. Об этом сообщается в группе РИАМЗ.

Клад обнаружили в лесу, на склоне сырого оврага во время экспедиции, которая проводила исследования на городище Старая Рязань. Клад состоял из денежных слитков из белого металла и серебряных ювелирных украшений первой половины XII в.

Увидеть рязанские сокровища можно 21 июня в 15:00 в Музейном центре на ул. Соборной. Спикер – кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Российской академии наук, руководитель Старорязанской археологической экспедиции Игорь Стрикалов.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+