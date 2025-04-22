В Рязани потушили пожар на территории предприятия на Михайловском шоссе

В Рязани сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке, расположенной на территории одного из предприятий. Инцидент произошёл днём 22 апреля, сообщение о загорании поступило в экстренные службы в 12:58.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты. В тушении участвовали 13 специалистов и 4 единицы техники. К моменту прибытия огнеборцев пламя распространилось на площадь 50 квадратных метров.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 13:10 пожар удалось локализовать, а в 13:39 — полностью ликвидировать.

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Пострадавших в результате происшествия нет.