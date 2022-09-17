В Рязани построят цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил предприятия по производству металлоконструкций и натуральной кожи в Рязани. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Малков обсудил с председателем совета директоров ГК «Точинвест» Александром Жукаевым строительство нового цеха горячего оцинкования. Стоимость проекта превышает 750 миллионов рублей, его реализация поможет создать 125 рабочих мест.

Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с УК «Инвест-парк».

По словам Малкова, строительство нового цеха позволит создать рабочие места, увеличить поступления в бюджет.