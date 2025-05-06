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Общество

В Рязани появилась интерактивная карта к 80-летию Победы

Анастасия Мериакри

В Рязани запустили интерактивную карту «Рубеж обороны» clck.ru/3LtHDW. Ее разработко занимались специалисты МЦУ вместе с рязанскими краеведами.

С помощью карты можно увидеть позиции обороны Рязани в октябре-декабре 1941 года на примере боевого участка д. Дьяконово – с. Мушковатово Рязанского района. Карта отражает основные подвиги рязанцев. Изучив ее, вы поймете, почему Рязань получила звание «Город трудовой доблести».

Карта «Рубеж обороны» — это один из способов увековечить и сохранить память о героическом прошлом нашей страны, передать её будущим поколениям.

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