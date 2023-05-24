В Рязани подросток на мопеде врезался в «Газель»

В среду, 24 мая, примерно в 10:30, в Рязани вблизи дома 13 по улице Юбилейная, 16-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», не имея права управления транспортным средством, по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Газель», под управлением 39-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.



В результате происшествия подросток получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка.