В Рязани подростки «разбомбили» машину на улице Зубковой

На улице Зубковой в Рязани подростки «разбомбили» машину. Об этом сообщает паблик «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».

По словам подписчицы, инцидент случился во дворе дома № 27 корпус 2. Повреждён легковой автомобиль.