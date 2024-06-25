Вторник, 25 июня, 2024

В Рязани подростки «разбомбили» машину на улице Зубковой

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: скриншот видео

На улице Зубковой в Рязани подростки «разбомбили» машину. Об этом сообщает паблик «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».

По словам подписчицы, инцидент случился во дворе дома № 27 корпус 2. Повреждён легковой автомобиль.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Полярные сияния, Персеиды и другие: какие зрелищные астрособытия могут наблюдать рязанцы этим летом?

В Рязани предложили приватизировать муниципальные предприятия «КОМПЛЕКС» и «УКС»

Депутаты Рязанской гордумы отправили обмундирование и медикаменты бойцам СВО

В Рязани отметили День Собора Рязанских святых

На Магистральной в Рязани прорвало трубопровод

В России создадут институт наставничества для трудных подростков

Стая собак терроризирует жителей улицы Тимуровцев в Рязани

В Рязани тренеров будут обучать работе с детьми-инвалидами и ОВЗ

В Перинатальном центре родилась двойня с общим весом детей более 6000 граммов

При поддержке РНПК школьники поучаствовали в экологическом просвет-лагере «Ель ГрЭКО»

Барабанщик из Рязанской области станет учатником Шоу 1000 музыкантов «МЕГАРОК»

В Рязани расширят производство в Карцево и выделят землю многодетным семьям

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Полярные сияния, Персеиды и другие: какие зрелищные астрособытия могут наблюдать рязанцы этим летом?

Акценты
Как разглядеть небесную красоту и запечатлеть её не только в памяти, но и на снимках? Подскажем руководитель сообщества RZNASTRO Наталия Андриевская.

В Рязани предложили приватизировать муниципальные предприятия «КОМПЛЕКС» и «УКС»

Новости Рязани
Окончательное решение по всем вопросам будет принято на заседании РГД

Депутаты Рязанской гордумы отправили обмундирование и медикаменты бойцам СВО

Гордума
К Татьяне Панфиловой обратились члены Молодежного парламента при Рязанской городской Думе, которые в настоящий момент находятся на СВО.

В Рязани отметили День Собора Рязанских святых

Новости Рязани
Празднование в честь собора Рязанских святых было установлено в 1987 году и приурочено к обретению мощей святителя Василия Рязанского.

На Магистральной в Рязани прорвало трубопровод

Новости Рязани
По словам очевидца, инцидент случился у дома № 21.