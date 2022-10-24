Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани планово уничтожили больше 62 килограммов наркотиков

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Скриншот из видео на сайте УМВД по Рязанской области

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области предали огню партию наркотических средств массой свыше 62 килограммов. Подробности привели в региональном УМВД.

Запрещённые вещества были ранее изъяты у лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, и хранились как вещдоки до вступления приговоров по уголовным делам в законную силу.

В соответствии с законом, процедура уничтожения наркотиков прошла с участием и под контролем межведомственной комиссии, в составе которой – представители УМВД, министерств природопользования и здравоохранения региона.

Партия наркотических средств была вывезена на промпредприятие Рязани под охраной сотрудников отряда спецназначения «Гром». Запрещённые вещества сожгли в плавильной печи при температуре более тысячи градусов Цельсия. Всего полицейские уничтожили больше 57 килограммов наркотиков растительного происхождения и 5 килограммов «синтетики».

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