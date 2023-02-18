В Рязани отремонтируют дорогу и пустят общественный транспорт к посёлкам Качево и Мордасово

В Рязани сделают ремонт дороги к посёлка Качево и Мордасово. Об этом сообщила ВКонтакте глава администрации города Елена Сорокина.
По словам мэра, ремонта местные жители ждали почти 30 лет. Выделить деньги распорядился губернатор Рязанской области Павел Малков.
Рабочие отремонтируют проезжую часть, сделают тротуары, установят бордюры. Планируется обустроить пять пешеходных переходов, сделать новое уличное освещение, расширить плотину с мостиком.
Новая дорога позволит запустить общественный транспорт и школьный автобус. Для этого в посёлке Качево сделают разворотный круг. По словам Сорокиной, место для круга есть, но потребуется спилить деревья.
В течение двух недель, которые потребуются для проведения работ, возможны затруднения с проездом.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram