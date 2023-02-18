В Рязани отремонтируют дорогу и пустят общественный транспорт к посёлкам Качево и Мордасово

В Рязани сделают ремонт дороги к посёлка Качево и Мордасово. Об этом сообщила ВКонтакте глава администрации города Елена Сорокина.

По словам мэра, ремонта местные жители ждали почти 30 лет. Выделить деньги распорядился губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Условия непростые — существующая дорога на некоторых участках узкая, проходит через частный сектор, есть овраг. Проектом запланировано обустройство дороги протяженностью 2.8 км, — написала Сорокина.

Рабочие отремонтируют проезжую часть, сделают тротуары, установят бордюры. Планируется обустроить пять пешеходных переходов, сделать новое уличное освещение, расширить плотину с мостиком.

Новая дорога позволит запустить общественный транспорт и школьный автобус. Для этого в посёлке Качево сделают разворотный круг. По словам Сорокиной, место для круга есть, но потребуется спилить деревья.

— Все необходимые разрешения подрядчик получил, готов приступить к выполнению контракта, — написала мэр.

В течение двух недель, которые потребуются для проведения работ, возможны затруднения с проездом.

— Все эти вопросы вместе с подрядчиком, депутатом Рязанской областной Думы Андреем Александровичем Глазуновым и сотрудниками управления благоустройства обсудили с жителями, посмотрели проект, подробно все обговорили, — сообщила Елена Сорокина.