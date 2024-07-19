В Рязани отремонтируют 17 улиц и мост

На ремонт дорог в Рязани в 2024 году выделят 883 миллиона рублей. В нормативное состояние приведут 17 улиц и один мост. Планами делится администрация Рязани.

Уже начались работы на улицах Щорса, Крупской, Пушкина, Центральная, 1-й Почтовый проезд. Также найден подрядчик для ремонта моста через реку Лыбедь на улице Маяковского.

Планируется отремонтировать верхние слои покрытия на улицах Интернациональная, Тимуровцев, Новая, Есенина, Касимовское шоссе, Михайловское шоссе, Московское шоссе, Куйбышевское шоссе. В также планы входит: установка двух светофоров на улице Крупской и на подъезде к нефтезавод, а ещё модернизация 51 светофора для улучшения пропускной способности.

Планируется также адаптация остановок общественного транспорта для маломобильных групп населения (площадь Театральная, улица Островского, «Кинокопировальная фабрика», «Строительное управление»).

— Особое внимание будут обращать на качество, а также на график выполнения работ. Все должно быть сдано в срок, – отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Анатолий Зуев.