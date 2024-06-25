Вторник, 25 июня, 2024

В Рязани отметили День Собора Рязанских святых

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ryazeparh.ru

25 июня жители Рязани отметили День Собора Рязанских святых. В этом году празднования перенесли с 23 июня в связи с совпадением с днем Пятидесятницы, сообщает сайт Рязанской епархии.

Торжественная литургия, посвященная памяти святых Рязанской земли, прошла под открытым небом на Архиерейском дворе у стен Успенского кафедрального собора. Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Питирима, епископа Касимовского и Сасовского Василия.

Празднование в честь собора Рязанских святых было установлено в 1987 году и приурочено к обретению мощей святителя Василия Рязанского.

В этот же день в кафедральном Рождественском соборе состоялось вручение дипломов выпускникам Рязанской православной духовной семинарии. По традициям выпускной акт духовной школы проводится в день чествования Собора Рязанских святых, неподалеку от места упокоения мощей святителя Василия Рязанского.

Для тех, кто не смог присутствовать на богослужении лично, Рязанская епархия вела онлайн-трансляцию на своей официальной странице ВКонтакте.

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