В Рязани открылся новый офис МФЦ в торговом центре «М5 Молл»

В пятницу, 15 июля, в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани открылся новый офис МФЦ, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Отделение стало 146 в регионе, как и в других, здесь можно получить 380 муниципальных и государственных услуг.

Офис стал первым МФЦ, в котором предоставляется услуга по регистрации транспортных средств. На парковке устроили площадку для сотрудников ГИБДД, которые осматривают автомобили после подачи заявлений.

Участие в торжественной церемонии открытия принял зампред правительства Рязанской области Артём Никитин. По его словам, доступность услуг многофункциональных центров в регионе составляет 99,8%, оценка комфортности близка к 100%.

В дальнейшем услуги МФЦ будут максимально переводиться в электронный вид, что сделает их получение удобным и комфортным.