В Рязани открылись новогодние ярмарки на площади Победы и у ЦНТИ

В Рязани открылись новогодние ярмарки на площади Победы и возле ЦНТИ. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

На них региональные предприятия, фермеры и ремесленники по доступным ценам предлагают рязанцам свежие продукты к праздничному столу, сувениры и подарки. Организатор ярмарок — Агентство развития бизнеса Рязанской области.

На ярмарках создана праздничная атмосфера: торговые места украшены, на площадках звучит музыка, а 30 декабря и 6 января здесь будут организованы развлекательные программы для детей и взрослых.

— Развитие ярмарочной торговли — очень важное направление деятельности по поддержке малого бизнеса. Благодаря ярмаркам наши фермеры, мастера и небольшие предприятия расширяют сбыт, а жители города получают возможность купить качественные продукты и оригинальные изделия, — пишет Швакова.

В этом году по поручению губернатора Павла Малкова из областного бюджета были выделены средства на благоустройство ярмарок выходного дня в Рязани возле ЦНТИ и рядом с торговым центром «Кит». Теперь это комфортные площадки с оборудованными торговыми местами, освещением, новым асфальтовым покрытием, а не просто неухоженные территории, где торгуют «с ящиков». Здесь также больше нет перекупщиков благодаря изменению правил доступа к торговле.

Новогодние ярмарки продлятся с 22 декабря до 7 января, режим работы с 10.00 до 19.00.