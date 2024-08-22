В Рязани открыли обновленный сквер имени маршала Бирюзова

В микрорайоне Канищево 22 августа открыли обновленный сквер имени Героя Советского Союза маршала Сергея Семеновича Бирюзова. Торжественное мероприятие приурочили к 120-летию со дня его рождения. Об этом сообщает администрация города Рязани.

На открытии присутствовали представители городской администрации и депутатского корпуса, руководители и активисты ТОС, жители микрорайона. Мероприятие стало частью акции «Подарок любимому городу», в рамках которой в городе открывают обновленные территории и благоустраивают общественные пространства.

Около памятника Бирюзову встал почетный караул из юнармейцев. После выноса государственного флага состоялось возложение цветов к бюсту.

Затем в сквере высадили саженцы сирени сорта, который был выведен знаменитой селекционной группой «Русская сирень» и посвящен маршалу Бирюзову. Также сквер украсят сирени, сорта которых вывели в честь других маршалов Победы: «Маршал Малиновский», «Маршал Конев», «Маршал Баграмян», а также сортов «День Победы» и «Синенький скромный платочек».

Во время открытия сквера зачитали приветственное слово от дочери С.С. Бирюзова, члена президиума фонда памяти полководцев Победы Ольги Бирюзовой.

Также от имени главы администрации Рязани Виталия Артемова к жителям обратился заместитель руководителя аппарата администрации Михаил Тихонский. Он передал жителям микрорайона слова благодарности за неравнодушие и активную позицию.

В течение всего праздника для гостей выступали артисты Дворца культуры «Приокский» и другие рязанские музыкальные коллективы.

В рамках реализации работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда»в сквере выполнено обустройство дорожно-тропиночной сети, проведено освещение, посажено 55 остролистных кленов и 70 спирей, оборудованы детская и спортивная площадки, а также площадка для выгула собак, установлены лавочки и урны. В районе остановки общественного транспорта оборудована площадка для пассажиров и установлен павильон, продуманы ведущие к ней дорожки. В середине сквера находится арт-объект «Я люблю Канищево». Работы в сквере начались в апреле и завершились в середине августа.