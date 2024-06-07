В Рязани открылась выставка художника Василия Дубинина

7 июня в обновленной библиотеке-филиале № 15 открылась выставка работ художника Василия Дубинина, организованная в рамках проекта «Наследие. Забытые имена» фонда «Творческое достояние». В арт-холле библиотеки размещено 12 работ художника, выполненных в разных техниках.

Пейзажи старой Рязани, 70-80 годов прошлого века — это редкие картины из наследия театрального художника, проработавшего всю жизнь в рязанском ТЮЗе и на сценах московских театров. Дубинин (3 апреля 1910 — 27 марта 1982) прошел все четыре года войны, два раза по доносам был в лагерях: на Колыме, в Воркуте.

Сейчас его работы рязанцам и гостям города выставляет Раиса Лысенина, скульптор, заслуженный художник России, почетный гражданин города. Раиса Алексеевна возглавляет фонд «Творческое достояние», в котором она освобождает от забвения имена рязанских художников. В этом ей помогают власти города.

Картины Василия Дубинина будут висеть в «Своей библиотеке» до конца лета.