Пятница, 7 июня, 2024

В Рязани открылась выставка художника Василия Дубинина

Автор: 7info

Опубликовано

7 июня в обновленной библиотеке-филиале № 15 открылась выставка работ художника Василия Дубинина, организованная в рамках проекта «Наследие. Забытые имена» фонда «Творческое достояние». В арт-холле библиотеки размещено 12 работ художника, выполненных в разных техниках.

Пейзажи старой Рязани, 70-80 годов прошлого века — это редкие картины из наследия театрального художника, проработавшего всю жизнь в рязанском ТЮЗе и на сценах московских театров. Дубинин (3 апреля 1910 — 27 марта 1982) прошел все четыре года войны, два раза по доносам был в лагерях: на Колыме, в Воркуте.

Сейчас его работы рязанцам и гостям города выставляет Раиса Лысенина, скульптор, заслуженный художник России, почетный гражданин города. Раиса Алексеевна возглавляет фонд «Творческое достояние», в котором она освобождает от забвения имена рязанских художников. В этом ей помогают власти города.

Картины Василия Дубинина будут висеть в «Своей библиотеке» до конца лета.

В Рязани открылась выставка художника Василия Дубинина
В Рязани открылась выставка художника Василия Дубинина

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Сасове судебные приставы помогли выселить из квартиры 20 кошек

В Рязани с 10 июня возобновит работу автобусный маршрут № 10

Назначены дополнительные выборы в Рязанскую облдуму

В Рязанской области появятся новые индустриальные парки

В Рязани руководителей предприятия обвиняют в уходе от налогов на 217 млн рублей

Путин анонсировал индексацию пенсий для работающих пенсионеров

В Милославском районе отремонтируют несколько участков дороги, ведущей к селу Липяги

Под Рязанью пройдут соревнования по стрельбе «Кубок памяти тренера Виктора Миронова»

Рязанец получил 18 лет колонии за двойное убийство на охоте

Квартиры дешевле на 1 000 000! В ЖК Discovery суперскидки

«М5 Молл»: три iPhone 15 — главные призы акции «Лето подарков»

Два человека пострадали в ДТП на улице Циолковского в Рязани

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Сасове судебные приставы помогли выселить из квартиры 20 кошек

Новости Рязани
На хозяина квартиры пожаловались соседи по 5-этажному жилому дому.

В Рязани с 10 июня возобновит работу автобусный маршрут № 10

Новости Рязани
Конечная остановка теперь будет не в Семчине, а на площади Соборной.

Назначены дополнительные выборы в Рязанскую облдуму

Новости Рязани
Полномочия по проведению выборов возложены на территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района города Рязани

В Рязанской области появятся новые индустриальные парки

Новости Рязани
Малков отметил, что индустриальный парк «Рязанский», расположившийся на площади более 500 га, уже полностью занят.

В Рязани руководителей предприятия обвиняют в уходе от налогов на 217 млн рублей

Новости Рязани
Следствие собрало достаточно доказательств для утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.