Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак

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Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани по региональной программе поддержки местных инициатив благоустроили новую площадку для выгула собак. Она расположена в посёлке Мехзавода.

На площадке разместили снаряды для игр и тренировок животных, ограждение и специализированные урны.

В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак
В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак
В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак
В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак

Глава кинологического клуба «Феникс» Ольга Максимова отметила позитивную динамику с площадками в областном центре.

Ольга Максимова: «Мы очень поддерживаем такие изменения и сами готовы продолжать взаимодействие в этом направлении. Проводить обучения, мастер-классы, вносить свой вклад в культуру городского собаководства»

За последние несколько лет по национальному проекту «Жильё и городская среда» и областной программе поддержки местных инициатив обустроили ещё 4 площадки для выгула животных – в сквере на Касимовском шоссе, в сквере возле Дворца молодёжи, на улице Советской Армии и в Комсомольском парке.

В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак
В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак
В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак
В Рязани открылась ещё одна площадка для выгула собак

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