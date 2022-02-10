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Четверг, 10 февраля, 2022

В Рязани отключили воду на десяти улицах

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В Рязани отключили воду на десяти улицах

7info7
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В четверг, 10 февраля, в Рязани без воды остались десять улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина – ремонт водопровода. К нему сотрудники МП «Водоканал Рязани» приступили в 09.00.

До 17.00 без воды останутся следующие адреса:

  • улица 3-й Мопровский переулок, дом 2, дом 4 корпус 1, дом 4,
  • улица Весенняя, дом 1/28,
  • улица Чкалова, дом 20, дом 24, дом 26, дом 26а, дом 26б, дом 26в,
  • улица Ленина, дом 28, дом 30б,
  • улица Полонского, дом 1/54, дом 2 корпус 1, дом 4 корпус 1, дом 4, дом 6,
  • улица Садовая, дом 49,
  • улица Свободы, дом 56,
  • улица Николодворянская, дом 14, дом 16,
  • площадь Соборная, дом 15 (лицей №4), дом 2, дом 6, дом 8, дом 14, дом 18, дом 21,
  • улица Соборная, дом 3, дом 7 (гимназия №2), дом 9/56.

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