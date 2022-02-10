В Рязани отключили воду на десяти улицах

В четверг, 10 февраля, в Рязани без воды остались десять улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина – ремонт водопровода. К нему сотрудники МП «Водоканал Рязани» приступили в 09.00.

До 17.00 без воды останутся следующие адреса:

улица 3-й Мопровский переулок, дом 2, дом 4 корпус 1, дом 4,

улица Весенняя, дом 1/28,

улица Чкалова, дом 20, дом 24, дом 26, дом 26а, дом 26б, дом 26в,

улица Ленина, дом 28, дом 30б,

улица Полонского, дом 1/54, дом 2 корпус 1, дом 4 корпус 1, дом 4, дом 6,

улица Садовая, дом 49,

улица Свободы, дом 56,

улица Николодворянская, дом 14, дом 16,

площадь Соборная, дом 15 (лицей №4), дом 2, дом 6, дом 8, дом 14, дом 18, дом 21,