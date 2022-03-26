В Рязани осудят водителя, который устроил ДТП с погибшей 20-летней девушкой

В Рязанской области будут судить водителя «Лады Гранты», жителя Ухоловского района, который устроил ДТП с погибшей 20-летней пассажиркой, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Как установило следствие, в ночь с 26 на 27 июля 2021 года мужчина, двигаясь по трассе «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», набрал высокую скорость, в результате чего его автомобиль опрокинулся.

В аварии погибла 20-летняя девушка. Второй пассажир получил травмы.

Водитель «Гранты» обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ).