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Власть и политика

В Рязани определились с датой начала сезона летних кафе — 15 апреля

Алексей Самохин

В администрации города состоялась рабочая встреча с предпринимателями, посвященная размещению сезонных кафе в 2025 году.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Светлана Горячкина, начальник управления экономического развития Максим Степанов, главный художник города Екатерина Фадеева, а также представители «ОПОРЫ РОССИИ» и уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ключевые темы совещания:

  • Подготовка города к 80-летию Победы, 930-летию Рязани и 130-летию Сергея Есенина.
  • Размещение летних кафе в соответствии с Архитектурно-художественной концепцией.
  • Сроки подачи документов для получения разрешений.
  • Соблюдение цветовых решений и утвержденных проектов.

Старт сезона летних кафе в Рязани запланирован на 15 апреля 2025 года.

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Подводя итоги, Светлана Горячкина подчеркнула, что городская администрация оказывает предпринимателям всестороннюю поддержку.

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