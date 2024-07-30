Вторник, 30 июля, 2024

В Рязани ограничат движение и парковку в День ВДВ

Автор: 7info7

Опубликовано

Photo by form PxHere

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, в Рязани будут действовать временные ограничения на парковку и движение транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации.

Парковка частного транспорта будет ограничена на площади имени генерала армии В.Ф. Маргелова с 23:00 1 августа до 11:00 2 августа. Территория прилегающая к стадиону «Спартак» ГАУ ДО РО «СШОР «Олимпиец», будет перекрыта с 23:00 1 августа до 13:00 2 августа.

Съезд с ул. Маяковского до д. 44б по ул. Маяковского 2 августа с 06:00 до 13:00 будет временно перекрыт для движения транспорта.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В РГУ имени С.А. Есенина прошел Международный круглый стол «Россия – Беларусь: вместе в борьбе с нацизмом»

Девелопер Мармакс организовал пресс-тур для федеральных СМИ

С 1 августа пенсионеров ждёт прибавка: кому и что положено

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Аркадий Фомин проконтролировал реализацию проектов благоустройства в Шилове

Рязанцы стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»

В Рязани на улице Станкозаводской перекроют движение транспорта

В Рязани участники СВО встретились с кадетами и активистами

Как понять, что мужчина изменит вашу жизнь, исходя из даты рождения

Стало известно, когда завершится строительство школы Олимпийском городке

Уполномоченный по правам ребёнка Евдокимова рассказала о поездке в Касимов

Три случая лихорадки Западного Нила выявили в Рязанской области