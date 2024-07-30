В Рязани ограничат движение и парковку в День ВДВ

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, в Рязани будут действовать временные ограничения на парковку и движение транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации.

Парковка частного транспорта будет ограничена на площади имени генерала армии В.Ф. Маргелова с 23:00 1 августа до 11:00 2 августа. Территория прилегающая к стадиону «Спартак» ГАУ ДО РО «СШОР «Олимпиец», будет перекрыта с 23:00 1 августа до 13:00 2 августа.

Съезд с ул. Маяковского до д. 44б по ул. Маяковского 2 августа с 06:00 до 13:00 будет временно перекрыт для движения транспорта.