В Рязани одобрили строительство школы напротив стадиона «Спартак»

В Рязани одобрили строительство нового здания школы №6 напротив стадиона «Спартак» на Лыбедском бульваре, следует из проекта постановления облправительства.

- Реклама -

Так, согласно документу, на территории, прилегающей к Лыбедскому бульвару, допускается строительство объектов образования.

Ранее архитекторы Рязани направили письмо губернатору Любимову с предложением перенести строительство школы с Лыбедского бульвара в другое место.

Специалисты отметили, что указанный участок «имеет ярко выраженные историко-культурные, ландшафтные и другие градостроительные ограничения».