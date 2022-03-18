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Пятница, 18 марта, 2022

В Рязани одобрили строительство школы напротив стадиона «Спартак»

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В Рязани одобрили строительство школы напротив стадиона «Спартак»

Александр Ильин
Фото: vk.com/ryazan_3

В Рязани одобрили строительство нового здания школы №6 напротив стадиона «Спартак» на Лыбедском бульваре, следует из проекта постановления облправительства. 

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Так, согласно документу, на территории, прилегающей к Лыбедскому бульвару, допускается строительство объектов образования.

Ранее архитекторы Рязани направили письмо губернатору Любимову с предложением перенести строительство школы с Лыбедского бульвара в другое место. 

Специалисты отметили, что указанный участок «имеет ярко выраженные историко-культурные, ландшафтные и другие градостроительные ограничения».

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