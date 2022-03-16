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Среда, 16 марта, 2022

Архитекторы Рязани попросили губернатора Любимова не строить школу напротив стадиона «Спартак»

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Архитекторы Рязани попросили губернатора Любимова не строить школу напротив стадиона «Спартак»

Александр Ильин

Рязанская организация Союза архитекторов России направило письмо губернатору Николаю Любимову с предложением перенести строительство нового здания школы №6 с Лыбедского бульвара в другое место. Обращение опубликовано в группе «Архитекторы Рязани» Вконтакте. 

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Напомним, после заключения мирового соглашения между администрацией города и Рязанской епархией школу №6 планируют построить напротив стадиона «Спартак». Любимов сообщал, что уже дал распоряжение начать готовить проектно-сметную документацию.

Рязанские архитекторы попросили губернатора рассмотреть другое место строительства. Они отметили, что участок на Лыбедском бульваре «имеет ярко выраженные историко-культурные, ландшафтные и другие градостроительные ограничения». 

«Рязанские архитекторы считают, что причиной возникновения подобных поспешных предложений является отсутствие системного взаимодействия с представителями профессионального архитектурного сообщества», — говорится в обращении. 

Профессиональное сообщество предложило свою помощь в поиске решения по размещению школы. 

«Для построения системы профессионального градостроительного обоснования планируемых объектов предлагаем создать Экспертный совет по архитектуре, градостроительству и ландшафтной архитектуре, или же Градостроительный совет», — отметили архитекторы.

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