Архитекторы Рязани попросили губернатора Любимова не строить школу напротив стадиона «Спартак»

Рязанская организация Союза архитекторов России направило письмо губернатору Николаю Любимову с предложением перенести строительство нового здания школы №6 с Лыбедского бульвара в другое место. Обращение опубликовано в группе «Архитекторы Рязани» Вконтакте.

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Напомним, после заключения мирового соглашения между администрацией города и Рязанской епархией школу №6 планируют построить напротив стадиона «Спартак». Любимов сообщал, что уже дал распоряжение начать готовить проектно-сметную документацию.

Рязанские архитекторы попросили губернатора рассмотреть другое место строительства. Они отметили, что участок на Лыбедском бульваре «имеет ярко выраженные историко-культурные, ландшафтные и другие градостроительные ограничения».

«Рязанские архитекторы считают, что причиной возникновения подобных поспешных предложений является отсутствие системного взаимодействия с представителями профессионального архитектурного сообщества», — говорится в обращении.

Профессиональное сообщество предложило свою помощь в поиске решения по размещению школы.