В Рязани обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водоемах

23 июля в администрации Рязани прошло заседание, посвященное предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заместитель главы администрации Михаил Ромодин и представители ГУ МЧС обсудили профилактические меры перед пожароопасным сезоном 2024 года.

Среди принятых решений — создание резервов для подвоза воды, обновление противопожарных разрывов и минерализованных полос, а также патрулирование лесопарков. Также обсуждались вопросы безопасности на водоемах, где в этом году произошло несколько трагедий из-за купания в состоянии алкогольного опьянения.

На территории города открыты пять пляжей, на которых обеспечены спасательные посты. В целях повышения безопасности рекомендовано проводить рейды с участием полиции. Комиссия продолжит работу по улучшению городской инфраструктуры и повышению безопасности.