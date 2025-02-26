В Рязани «Новые люди» запустили обучающий курс для кандидатов в депутаты

Мастер-классы с депутатами Госдумы, практические занятия, подготовка агитационных материалов, разработка собственных проектов, интервью и съемки — все это входит в программу курса «Дело в политике». Так партия «Новые люди» в Рязанской области начала подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в сентябре.

«Дело в политике» — это курс, на котором мы объясняем политические процессы, рассказываем об аспектах избирательной кампании, идеологии партии, деятельности наших депутатов Госдумы, а также о системе выборов в России», — пояснил руководитель регионального отделения партии Артем Морозов.

Некоторые участники признаются, что раньше слово «политика» казалось им пугающим и непонятным. Поэтому мы сделали курс максимально насыщенным, информативным и доступным. Мы объясняем сложные вещи простым языком, а помимо теории даем практические навыки — все, как в реальной предвыборной кампании», — добавил он.

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Серьезный отбор и разнообразный состав участников

Чтобы попасть на курс, участники проходили строгий отбор. В результате на первый поток зачислили около 90 человек.

Среди них педагоги, спортсмены, ветераны силовых структур, многодетные мамы, студенты и другие активные граждане. Самому молодому участнику недавно исполнилось 18 лет, а одной из слушательниц — почти 60. Но, как отмечают сами участники, возраст не имеет значения — главное, стремление к переменам.

«Все мы пришли на курс с разными целями. Кто-то хочет стать кандидатом в депутаты, а кто-то — присоединиться к «Новым людям» в качестве сторонника и участвовать в общественных инициативах», — говорят участники.

Практика и современный подход

Курс не только знакомит с теорией, но и помогает реализовать реальные идеи, направленные на улучшение жизни в регионе.

Олег Лунин, заместитель директора одного из рязанских вузов, уверен:

«Курс позволяет разобраться во всех тонкостях избирательных кампаний и воплотить в жизнь самые смелые идеи. Мы становимся одной большой командой!»

Георгий Долголенко, студент сельхозинститута, отмечает, что информация подается просто и современно:

«Обычно политика и учеба — это скучно. Но здесь все по-другому! Даже тем, кто никогда не интересовался выборами, материал объясняют доступно и интересно. К тому же у нас есть домашние задания — они максимально приближены к реальной предвыборной кампании».

Лидия Мурзалина из Михайловского района признается, что раньше скептически относилась к выборам и даже не ходила голосовать:

«В глубинке люди не знают своих депутатов, да и не всегда понимают, какие бывают уровни выборов и в чем полномочия каждого. Я сама начала разбираться в этом только сейчас — и оказалось, что это действительно интересно! Особенно впечатлил блок про агитацию: газеты в человеческий рост, огромные куклы, роботы — это не будущее, а реальность!»

Курс для тех, кто хочет менять регион к лучшему

Руководитель регионального отделения партии Артем Морозов подчеркнул, что отсутствие опыта в политике — не преграда:

«Главное — желание приносить пользу Рязанской области. Многие участники уже реализуют общественные, волонтерские и социальные проекты. Мы приложим максимум усилий, чтобы все ученики дошли до финала. Кто-то после курса станет кандидатом в депутаты, а кто-то — частью команды «Новых людей»».

«Важно не только собрать команду единомышленников, но и научить политической грамотности, показать, почему выборы — это важно. Голосовать — значит участвовать в жизни страны!» — добавил он.

Когда стартует новый набор?

До конца марта занятия продолжатся для первого потока, а уже в апреле стартует второй сезон курса.

Присоединиться смогут не только рязанцы, но и жители районов области.

Занятия проходят как офлайн, так и онлайн. Заполнить анкету можно уже сейчас!