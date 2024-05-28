В Рязани «Нива» сбила мотоциклиста

В Рязани на улице Полевая произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщают в паблике Rzn life
Информация была опубликована 28 мая. Сообщается,что автомобиль «Нива» сбил мотоциклиста.
Водитель мототранспорта, по словам очевидцев, жив.
В Рязани на улице Полевая произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщают в паблике Rzn life
Информация была опубликована 28 мая. Сообщается,что автомобиль «Нива» сбил мотоциклиста.
Водитель мототранспорта, по словам очевидцев, жив.
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