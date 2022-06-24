В Рязани наградили лучших изобретателей и рационализаторов

24 июня в рязанской «Точке кипения» состоялась торжественная церемония, посвященная Дню изобретателя и рационализатора и 90-летию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Рязанских ученых и инженеров, работающих в радиотехнической, машиностроительной, сельскохозяйственной и других отраслях поздравили представители областных и городских органов власти. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

По итогам 2021 года Рязанская область находится на 14-м месте в Российской Федерации по коэффициенту изобретательной активности. В 2022 году Рязанская область стала обладателем Специального приза Кубка региона XXV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» за активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в регионе. Награду получил заместитель председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин.

От лица депутатов Рязанской городской Думы к собравшимся обратилась первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова.

— Изобретатель и рационализатор — это не профессия, а призвание, — сказала она. — Благодарю всех увлеченных людей за инициативу и трудолюбие, терпение и настойчивость. Пусть ваша созидательная энергия и впредь будет способствовать развитию отечественных технологий.

Победители конкурсов «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности», «Юный изобретатель» получили заслуженные награды.