В Рязани начинается регистрация на «Лыжню России»

8 февраля начинается регистрация на XLI открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Сама гонка пройдёт в субботу, 11 февраля. Старт будет дан в 12.00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз». Традиционно на лыжи встанут и представители муниципальных образований Рязанской области.

Дистанции соревнований:

5 км — юноши и девушки 2005 г. р. и моложе;

10 км — мужчины и женщины 2004 г. р. и старше;

2023 м — VIP-гонка.

Регистрация участников «Лыжни России-2023» начнется с 8 февраля. Комиссия по допуску и регистрации участников работает:

— 8–10 февраля — с 09.00 до 18.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00, (адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 46, ГАУ РО «СШОР «Олимпиец), тел для справок 27-24-35, 98-34-50.

— 11 февраля — с 8.30 до 10.00 — непосредственно на месте старта.

Доставка участников соревнований из города Рязани к месту центрального старта будет осуществляться организовано автобусами с площади Театральная с 9.00 до 11.00. Отправление участников в город Рязань после окончания соревнований — в районе стоянки автотранспорта участников с 13.30 до 14.30. Отправка автобусов — по мере наполняемости, проезд бесплатный.

Для участников соревнований предусмотрены палатки для переодевания и работа полевой кухни.