В Рязани начали оформлять RFID-метки для проезда по платному путепроводу

Оператор платного путепровода в Рязани начал принимать заказы на получение RFID-меток, позволяющих проезжать по сооружению без остановки. Информация об этом появилась на сайте инвесткомпании «Региональные платные дороги — Рязань».

Ранее жители Рязани неоднократно жаловались на пробки, которые возникают у платного путепровода в Соколовке. Введение меток должно помочь решить эту проблему.

Для оформления заказа необходимо заполнить форму по ссылке.

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С 6 февраля до момента ввода в действие системы оплаты проезда с использованием RFID-меток проезд по будням с 06:30 до 09:00 по путепроводу бесплатный.