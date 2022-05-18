В Рязани на ремонт дорог на 16 улицах выделили 910 млн рублей

В Рязани отремонтируют дороги на 16 улицах за 910 млн рублей. Тендер размещён на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта — 909 млн 710 тыс рублей. Заказчиков выступает Управление благоустройства города.

Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу на следующих улицах: Промышленная, Циолковского, Новаторов, Западная, Первомайский проспект (от Московского шоссе до 2-го Школьного переулка), Военных Автомобилистов, Типанова, Нахимова, Семинарская, Попова, Лермонтова, проезд Завражнова, площадь Попова, Островского (от Черновицкой до Братиславской), дорогу в посёлке Семчино, участок от пересечения улицы Черновицкая и Щорса до Ряжского шоссе.

Ремонтные работы подрядчику необходимо выполнить до 30 июля 2023 года.