В Рязани на полтора месяца ограничат движение по улице Ленинского комсомола

В связи с капитальным ремонтом магистральных трубопроводов с 12 июля по 27 августа будет закрыт для проезда участок улицы Ленинского Комсомола от дома №24 до пересечения с улицей Пушкина. Об этом сообщается на сайте администрации.

Автобусы маршрута №23 изменят схему движения в оба направления. Из центра от остановки «Улица Ленинского комсомола» по улицам Островского, Высоковольтная, Весенняя, Шевченко, Дзержинского, далее по маршруту. В центр — от остановки «Кинотеатр Дружба» по улицам Высоковольтная, Островского, Стройкова, далее по маршруту.

На время проведения работ на участке будут установлены предупреждающие знаки и ограждения. Мэрия рекомендует рязанцам учитывать данную информацию при планировании поездок.