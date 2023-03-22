В Рязани мужчина с пистолетом пытался ограбить аптеку

В Рязани полиция задержала по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на аптеку. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница аптеки на улице Циолковского. По её словам, мужчина, вооружённый пистолетом, требовал выдать ему рецептурные психотропные препараты.

Злоумышленник угрожал расправой и, размахивая пистолетом, разбил витрину. Работница аптеки спряталась в подсобке, а нападавший, не добившись желаемого, скрылся.

Заявительница описала внешность налётчика и автомобиль, на котором он передвигался.

Дежурный офицер полиции объявил в Рязани и окрестных районах оперативный план «Перехват» и передал ориентировку всем нарядам ППСП, экипажам ДПС и нарядам вневедомственной охраны Росгвардии в регионе.

Вскоре сотрудники ГИБДД и наряд вневедомственной охраны региональной Росгвардии, взявшие под контроль дорогу на въезде в Рыбное, заметили подходящий под описание автомобиль. Машину остановили и задержали подозреваемого, изъяв у него пневматический пистолет, внешне похожий на боевое оружие.

Предварительно установлено, что 24-летний житель Рыбного, который обучался в одном из вузов Рязани, недавно пристрастился к употреблению психотропных препаратов. Почувствовав острую тягу к употреблению психотропных веществ, студент ушёл с занятий и, доехав до аптеки, потребовал выдать ему лекарство, угрожая пистолетом. Мужчина разбил витрину и поранил руку. При виде крови он испугался и скрылся. Через 15 минут его задержали на въезде в Рыбное.

Следователь следственного подразделения ОМВД по Октябрьскому району Рязани уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.