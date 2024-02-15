Четверг, 15 февраля, 2024
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В Рязани могут продлить троллейбусные маршруты без строительства новых сетей

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В четверг, 15 февраля, губернатор Рязанской области Павел Малков выступил с отчетом о результатах работы правительства. Глава региона рассказал депутатам облдумы, в том числе, о планах по развитию транспортной модели Рязани.

Одним из приоритетов, по словам Малкова, остается развитие муниципального транспорта. Так, в городе могут продлить троллейбусные маршруты без дополнительного строительства новых линий – такую возможность дают новые троллейбусы на автономном ходу.

При этом, развитие контактной сети продолжится. Также в Рязани планируют обновлять общественный транспорт, вводить выделенные полосы и разрабатывать маршрутную сеть с учетом мнения жителей.

Напомним, Павел Малков прокомментировал застройку рязанских Борок.

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