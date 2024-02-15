Павел Малков прокомментировал застройку рязанских Борок

В четверг, 15 февраля, губернатор Рязанской области Павел Малков выступил с отчетом о результатах работы правительства региона. Среди вопросов депутатов облдумы была, в том числе, и необходимость регулирования строительной деятельности в Рязани и создание проекта охранных зон.
Малков отметил, что в регионе не хватает градостроительных документов и единых правил работы. Все устаревшие документы не учитывают текущее состояние дел.
Говоря о территории бывшего шпалопропиточного завода, глава региона отметил, что территория абсолютно заброшенная, но при этом перспективная. Судьбу застройки в Борках решат согласующие организации:
Видеотрансляция отчетного доклада губернатора доступна здесь.