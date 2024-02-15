Павел Малков прокомментировал застройку рязанских Борок

В четверг, 15 февраля, губернатор Рязанской области Павел Малков выступил с отчетом о результатах работы правительства региона. Среди вопросов депутатов облдумы была, в том числе, и необходимость регулирования строительной деятельности в Рязани и создание проекта охранных зон.

Малков отметил, что в регионе не хватает градостроительных документов и единых правил работы. Все устаревшие документы не учитывают текущее состояние дел.

В этом году будем серьезно этим заниматься. Это касается не только Рязани, вопрос актуален и для территории «Есенинской Руси», где, с одной стороны, необходимо сохранять историческое и культурное наследие, а, с другой стороны, должна быть и возможность для развития всех территорий, — сказал Малков.

Говоря о территории бывшего шпалопропиточного завода, глава региона отметил, что территория абсолютно заброшенная, но при этом перспективная. Судьбу застройки в Борках решат согласующие организации:

Если проект застройщика соответствует нормам и правилам – значит, объекту быть. Если не соответствует – значит, строить там нельзя.

Видеотрансляция отчетного доклада губернатора доступна здесь.