Четверг, 13 февраля, 2025
-6.3 C
Рязань
Происшествия

В Рязани маршрутка сбила женщину с ребёнком

Алексей Самохин

В Рязани автобус «ПАЗ 320435» под управлением 36-летнего водителя сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло 12 февраля в 20:40 около дома №15/18 по улице Крупской. Пострадали пешеходы 35 и 9 лет, оба доставлены в медицинское учреждение. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Реклама

В соцсетях пишут, что наезд на женщину с девочкой совершила маршрутка №47. По словам очевидца, «водитель не вылазил из телефона». 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.