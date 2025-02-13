В Рязани маршрутка сбила женщину с ребёнком

В Рязани автобус «ПАЗ 320435» под управлением 36-летнего водителя сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло 12 февраля в 20:40 около дома №15/18 по улице Крупской. Пострадали пешеходы 35 и 9 лет, оба доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В соцсетях пишут, что наезд на женщину с девочкой совершила маршрутка №47. По словам очевидца, «водитель не вылазил из телефона».