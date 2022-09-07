В Рязани кинотеатры сдают залы игрокам

Рязанским кинотеатрам не хватает фильмов для показа, и они стали сдавать кинозалы игрокам. Приставку можно принести с собой или взять в аренду в кинотеатре.

Простой у кинопрокатчиков связан с уходом из России ведущих студий Голливуда. Российские картины не приводят много зрителей в залы.

В одном из мультиплексов Рязани решили сдавать кинозал игрокам. Любой желающий может арендовать помещения, чтобы поиграть в приставку на большом экране.

В сообщении кинотеатра говорится, что можно воспользоваться PS3, PS4 или Xbox кинотеатра, диски с любимыми играми нужно взять с собой. Также можно принести свою консоль.

Аренда зала на час обойдётся в 500 рублей, – пишет «Комсомольская правда».