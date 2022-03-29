В Рязани к ТРЦ «Виктория Плаза» вызывали скорую помощь для лежавшей на асфальте женщины

Днём 29 марта возле рязанского ТРЦ «Виктория Плаза» заметили лежавшую на асфальте женщину, которой стало плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, сообщается в группе «RZN LIFE».
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Подробности инцидента выясняются.
Днём 29 марта возле рязанского ТРЦ «Виктория Плаза» заметили лежавшую на асфальте женщину, которой стало плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, сообщается в группе «RZN LIFE».
Подробности инцидента выясняются.
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