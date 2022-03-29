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Вторник, 29 марта, 2022

В Рязани к ТРЦ «Виктория Плаза» вызывали скорую помощь для лежавшей на асфальте женщины

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В Рязани к ТРЦ «Виктория Плаза» вызывали скорую помощь для лежавшей на асфальте женщины

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE

Днём 29 марта возле рязанского ТРЦ «Виктория Плаза» заметили лежавшую на асфальте женщину, которой стало плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, сообщается в группе «RZN LIFE». 

«Рязанцы, не будьте равнодушными, не проходите мимо чужого горя, может быть, именно от вас зависит жизнь человека!», — призвал автор поста. 

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Подробности инцидента выясняются.

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