В Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина»

Восемь человек, которые пропали во время экскурсии по подземным коммуникациям Москвы, могли спастись, приводит РИА Новости слова диггера Даниила Давыдова. По последним данным, спасатели обнаружили пять тел. Трагедия произошла накануне во время ливня, который затопил коллектор. Как отметил собеседник агентства, там было сильное заполнение дождевой водой, высокая скорость потока....