В Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина»

Восемь человек, которые пропали во время экскурсии по подземным коммуникациям Москвы, могли спастись, приводит РИА Новости слова диггера Даниила Давыдова.
По последним данным, спасатели обнаружили пять тел. Трагедия произошла накануне во время ливня, который затопил коллектор.
Как отметил собеседник агентства, там было сильное заполнение дождевой водой, высокая скорость потока....
В Асбесте в квартире на улице Ленина нашли троих детей рядом с мертвыми родителями, пишет E1.RU.
Погибшими оказался ранее судимые мужчина и женщина. Полицейские обнаружили трупы на кухне.
Как отметил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, накануне трагедии в гостях у семьи были родственники. По их словам, супруги...
Полиция задержала жительницу Междуреченска, которая устроила аварию с участием мужа.
Кадры с места событий появились в распоряжении телеграм-канала SHOT. Накануне случившегося пара сильно поругалась.
После ссоры женщина решила уехать из дома, но супруг пытался остановить автомобиль и залез на капот.
Тогда злоумышленница выжала газ в пол и врезалась в иномарку....
Жительница Москвы в разгар полового акта с малознакомым мужчиной, пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел днем в сквере возле метро «Тушинская». По предварительной версии, женщина познакомилась с любовником за несколько часов до трагедии.
Ухажер угостил даму алкоголем, после чего предложил интим под деревом. В разгар секса она перестала подавать признаки...