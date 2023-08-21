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В Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина»

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Вечером 21 августа в Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина».

Видео с эвакуацией опубликовал телеграмм-канал «Новой газеты. Рязань». Официальной информации от МЧС нет.

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