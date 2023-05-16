В Рязани изменят маршруты общественного транспорта на время «Зелёного марафона»

В субботу, 20 мая, в Рязанском лесопарке пройдёт 10-й забег «Зелёный марафон». Мероприятие, проводимое в рамках спортивного и социально-экологического проекта Сбера, охватит 60 городов России. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Поучаствовать в забеге приглашают любителей спорта и профессионалов. На выбор предлагается несколько дистанций, в том числе и для скандинавской ходьбы. Участие в мероприятии — бесплатное.

Регистрация на сайте уже завершена, но можно зарегистрироваться в день старта.

Начало — в 10.00. Для зрителей организуют развлекательную программу.

Из-за забега с 11.45 до 13.30 изменится схема движения общественного транспорта. Маршрутки № 41М2, 45М2, 46М2, 62М2, 75М2 будут объезжать Окский проезд по улице Грибоедова.