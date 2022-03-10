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Четверг, 10 марта, 2022

В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой

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В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой

Александр Ильин
Фото: Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР

В Рязани ищут очевидцев аварии с маршруткой в Горроще. Пост появился в группе «Подслушано у Водителей Рязани». 

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По словам автора, ДТП случилось около 12:45 10 марта, на улице Дзержинского, 73. 

«Если кто-то что-то видел или есть запись с видеорегистратора, отпишите, пожалуйста», — попросил рязанец.

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