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В Рязани Лыбедский бульвар готовят к празднованию Дня железнодорожника

Подготовка к празднованию Дня железнодорожника на Лыбедском бульваре в Рязани идёт полным ходом. Об этом 7info сообщили организаторы торжества.

Уже установлены сцена и свыше 30 шатров. В каждом из них гостям расскажут о прошлом, настоящем и будущем железной дороги. Все желающие могут попробовать себя в роли железнодорожников: стать машинистами поезда, электромонтерами контактной сети, монтерами путей.

В этом году именно Рязань стала центральной площадкой празднования Дня железнодорожника на Московской железной дороге. Не пропустите яркое событие!

Мероприятие состоится в пятницу, 5 августа. Начало торжественной и праздничной части в 14.00.

В 11.00 на Лыбедском бульваре пройдут спортивные соревнования для железнодорожников. Завершится мероприятие в 16.00.

В Рязани Лыбедский бульвар готовят к празднованию Дня железнодорожника
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