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Среда, 30 марта, 2022

В Рязани два подростка воровали аккумуляторы и магнитолы из припаркованных машин

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В Рязани два подростка воровали аккумуляторы и магнитолы из припаркованных машин

Александр Ильин
арест

В Рязани полиция задержала двух молодых людей 17 и 18 лет, которые подозреваются в краже аккумуляторов, магнитол и другого ценного имущества из припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Установлена причастность злоумышленников минимум к 15 эпизодам. От действий подростков пострадали автовладельцы на улицах Карла Маркса, Магистральной, Октябрьской, Сельских Строителей и Крупской. 

Отмечается, что взлому подверглись только автомобили ВАЗ различных моделей. 

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.

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