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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Рязани два наркомана-рецидивиста избили таксиста и угнали его автомобиль

Александр Ильин
арест

В Рязани правоохранители задержали двух 25-летних ранее судимых парней, которые подозреваются в избиение и ограблении 22-летнего таксиста и угоне его автомобиля «Лада Веста». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, молодые люди пристрастились к употреблению синтетических наркотиков. Заказав новую дозу, они вызвали такси до улицы Бирюзова, где должна была находиться закладка.

Однако по указанному адресу её не оказалось. Тогда злоумышленники решили напасть на таксиста и ограбить его. В результате пострадавшего ранили ножом в голень, украли смартфон и 10 тысяч рублей.

Затем подозреваемые угнали автомобиль такси, но поездка вышла короткой. Из-за состояния наркотического опьянения они врезались в столб и бросили машину.

Вскоре оперативники по горячим следам задержали злоумышленников на улице Рязани.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.166 УК РФ (Угон автотранспорта).

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