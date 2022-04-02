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Суббота, 2 апреля, 2022

В Рязани для ярмарки на улице Дзержинского сделают парковку

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В Рязани для ярмарки на улице Дзержинского сделают парковку

Александр Ильин

В Рязани для новой ярмарочной площадки на улице Дзержинского организуют парковку, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

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Парковочное пространство появится к следующей субботе, 9 апреля. 

2 апреля мэр Рязани Елена Сорокина посетила ярмарку выходного дня на улице Дзержинского. Глава администрации проверила, как проходит торговля на новом месте. 

На ярмарке организаторами обеспечено 180 торговых точек. Продукция рязанских производителей представлена молочными продуктами, мясом, овощами, хлебом и прочим. 

В Рязани для ярмарки на улице Дзержинского сделают парковку
В Рязани для ярмарки на улице Дзержинского сделают парковку
В Рязани для ярмарки на улице Дзержинского сделают парковку

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