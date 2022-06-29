В Рязани директора строительной компании подозревают в сокрытии от налогов 40 млн рублей

В Рязани возбуждено уголовное дело на генерального директора строительной фирмы. Бизнесмена подозревают в сокрытии денег организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый, зная о долгам фирмы по налогам, рассчитывался с контрагентом, минуя расчетный счет организации. От государство скрыто более 40 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено после получения материалов из Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области.

Расследование продолжается.