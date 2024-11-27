В Рязань привезли мощи благоверных Петра и Февронии

У рязанцев будет возможность помолиться около ковчега с частицами мощей благоверных святых Петра и Февронии. Святыню из Мурома доставила делегация, которую возглавил митрополит Марк.

Как сообщает пресс-служба рязанской епархии, ковчег установят 1 декабря в Христорождественском соборе. Мощи благоверных князей Петра и Февронии будут пребывать в Рязани неделю. Со святыней простятся 8 декабря.

Напомним, святые Пётр и Феврония считаются покровителями христианских семей. Особое значение они имеют для рязанской земли, ведь святая Феврония родом из села Ласково.

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