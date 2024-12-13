В рязанском «Марко Молл» выставочный сезон закрывают сразу две международные выставки животных

Афиша рязанского ТРЦ «Марко Молл» в декабре – это не только новогодние детские мероприятия, но и место встречи с братьями нашими меньшими. В последний месяц уходящего года в ТРЦ пройдут две выставки животных, которые обязательно стоит посетить тем, кто в поисках домашних питомцев.

В воскресенье, 15 декабря, площадка «Марко Молл» станет центром притяжения для всех любителей собак. Здесь пройдет всепородная выставка четвероногих питомцев «Содружество», организованная кинологическим клубом «Сириус». Это мероприятие будет интересно не только кинологам, но и всем, кто любит этих преданных животных.

Посетители смогут увидеть выставочные состязания, узнать все о любимых породах и насладиться общением с породистыми питомцами. На профессиональный смотр в «Марко Молл» приедут мопсы, чихуахуа, доберманы, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, австралийские овчарки, пудели и многие другие представители элитных пород. Для гостей форума, которые планируют завести питомца, выставка в «Марко Молл» станет отличной возможностью узнать все о выбранной породе, получить рекомендации заводчиков по содержанию, кормлению, уходу и воспитанию животного.

Время работы выставки: с 11:00 до 17:00. Вход сводный. Помещение у входа №6. 0+

Не менее интересной будет и выставка усатых-полосатых, которая пройдет в «Марко Молл» 21-22 декабря под названием «А в Рязани зима с котами».

Выставку проводит Клуб любителей кошек Alisa-Best-Cat-Club. Выставочную площадку «Марко Молл» посетят норвежские лесные, мейн-куны, бирманские, бенгальские, сингапурские и шотландские кошки. Особым для форума станет субботний день, 21 декабря. В рамках выставки пройдет «Эльфийский день», который соберет в одной локации уникальных по экстерьеру и родословной кошек породы эльф.

Для тех, кто в поисках питомцев, выставка станет отличной возможностью наконец-то определиться с породой, подобрать котенка у заводчика, узнать все о кормлении и уходе за новым членом семьи.

Время работы выставки кошек: с 11:00 д0 19:00. Вход платный. Помещение у входа №6. 0+

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях:

ВКонтакте https://vk.com/markomall

Telegram https://t.me/markomall.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2VtzqwRw53F