В Рязань на «Большие гастроли» приедет Новгородский академический театр драмы имени Достоевского

С 27 по 30 октября состоятся «Большие гастроли» Новгородского академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского в Рязани, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на сцене Рязанского государственного Ордена «Знак почета» театра драмы состоятся показы пяти спектаклей из репертуара театра: «Жанна», «Иван да Марья», «Незамужняя женщина», «Ребенок к ноябрю», «Семейное счастье». Показы пройдут в рамках «Больших гастролей», организованных ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По ее словам, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

Спектакль «Жанна» 16+

Автор Ярослава Пулинович

Трагикомедия

Постановка Полины Неведомской – одна из самых зрелищных работ театра, где под звуки оперных шедевров в жизнь счастливой и успешной женщины входит предательство любимого человека. Возможно ли пережить личную катастрофу и не ожесточиться, найти тот самый верный путь и выдержать испытание? Ответ на этот вопрос подсказывают все те, кто окружают Жанну. Но в трактовке режиссера не обходится и без вмешательства высших сил.

Режиссёр постановщик — Полина Неведомская

Художник- постановщик, костюмы — Павла Петрушева

Художник по медиаконтенту — Екатерина Чазова

Художник по свету- Лариса Дедух

Видеорежиссер — Валерий Данилов

Звуковое оформление — Евгений Вишняков

Проекция видео — Вадим Иванов

Спектакль ведет ассистент режиссера Светлана Федотова

В спектакле заняты артисты: Светлана Винокурова, Кристина Жеребор Петр Ковальский , Анна-Виктория Веневитинова, Ирина Гришанина/ Елена Лукьяненко, Маргарита Сакович/ Елизавета Назаркина, засл. арт. РФ Анатолий Устинов.

Продолжительность спектакля: 2 час 15 мин. с антрактом

Премьера состоялась: 31 октября 2020 год.

Спектакль » Ребенок к ноябрю»16+

Автор Леонид Жуховицкий

Комедия в 2-х действиях

Режиссер Михаил Мамедов перенес на сцену повесть Леонида Жуховицкого об одинокой, красивой, молодой девушке, которой грозит переезд не в отдельную квартиру, а в комнатку. Она начинает искать отца для будущего ребенка (только так есть шанс получить квартиру). Тридцатилетняя Даша, разочаровавшаяся в мужчинах, хочет завести ребенка от красавца с хорошими генами. Остается только найти такого и не влюбиться.

Режиссер: заслуженный деятель искусств РФ Михаил Мамедов

Художественное оформление — Евгений Никитин

Музыкальное оформление — Александр Михеев

Художник по свету — Александр Баталин

Спектакль ведет ассистент режиссера — Наталья Запольская

В спектакле заняты артисты театра:

Кристина Жеребор, Юрий Ковалёв, Анна Кондрашина, Петр Ковальский, Светлана Сабаева, Богдан Музыка, Ян Цыбульский, Матвей Швыденко, Елизавета Назаркина.

Продолжительность спектакля: 2 час 10 мин. с антрактом

Премьера состоялась: 16 марта 2018 год

Спектакль «Незамужняя женщина» 16+

По пьесе Бориса Рацера и Владимира Константинова «Стихийное бедствие».

Комедия

Настоящее стихийное бедствие поджидает героиню спектакля. Если подруга дала объявление в агентство знакомств, разве может из этого выйти что-то странное? Но все дело в том, что это должен быть сюрприз для женщины, которая и не думала выходить замуж. И вот череда невероятно смешных ситуаций приводит к пониманию, что важнее независимости душевное тепло, понимание и любовь!

Режиссер — Заслуженный деятель искусств РФ М. Г. Мамедов

Музыкальное оформление — Александр Михеев

Художник по свету — Александр Баталин

Спектакль ведет ассистент режиссера Светлана Федотова.

В спектакле заняты артисты театра:

Ирина Гришанина /Наталья Егорова , Дмитрий Брейкин, Светлана Сабаева / Анна Кондрашина, Павел Рудаков.

Продолжительность: 2 часа 10 мин. с антрактом.

Премьера состоялась: 5 ноября 2017 год

Спектакль «Семейное счастье » 16+

Автор Людмила Улицкая

Мелодрама в двух частях

Психологически точные детали и колоритный одесский юмор в удивительно пронзительной истории семейных отношений принесли постановке Михаила Мамедова диплом за «Лучший актерский дуэт» на фестивале «У Троицы». Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, традициями и порядками из детства. Привыкнув все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план вдруг рушится. Спектакль о любви и о том, сколько человеку иной раз приходится пережить, чтобы почувствовать семейное счастье.

Режиссер: заслуженный деятель искусств РФ Михаил Мамедов

Художественное оформление — Евгений Никитин

Музыкальное оформление — Александр Михеев

Художник по свету — Александр Баталин

Ведет спектакль ассистент режиссера Наталья Запольская

В спектакле заняты артисты театра:

нар. арт. РФ Любовь Лушечкина, нар. арт. РФ Лилия Сергеева, Юрий Ковалёв, Кристина Жеребор, Пётр Ковальский, Анна Кондрашина.

Продолжительность спектакля: 2 часа 45 мин. с антрактом.

Премьера состоялась: 15 октября 2016 год

Спектакль » Иван да Марья»0+

Автор инсценировки М. Мамедов по мотивам русских народных сказок.

Сказка

Иван – известный и любимый с детства персонаж, добрый и благородный, честный и открытый, трудолюбивый. Он встречает на своем жизненном пути красавицу Марью. И жили бы они счастливо, да людская злоба и зависть помешали. Конечно, добро победит, и справедливость обязательно восторжествует. Только для этого нужно Ивану проявить смекалку, выдержку и терпение. Спектакль учит детей быть работящими, добрыми и преданными, предостерегает маленьких зрителей от жадности, зависти и двуличия.

Режиссер: заслуженный деятель искусств РФ Михаил Мамедов

Художественное оформление — Евгений Никитин

Музыкальное оформление — Александр Михеев

Художник по свету — Александр Баталин

Спектакль ведет ассистент режиссера Светлана Федотова

В спектакле заняты артисты: Юрий Ковалев, Анна Кондрашина, Ирина Гришанина, Ян Цыбульский , Матвей Швыденко.

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта

Премьера состоялась: 26 марта 2017 год

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