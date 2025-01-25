В РГУ имени С.А. Есенина отметили День российского студенчества

Утро студенты, преподаватели и руководство университета встретили на богослужении в Покровско-Татьянинском храме, расположенном на территории университета. Богослужение провёл управляющий Рязанской епархии, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. На службе также присутствовали исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Спортивным было утро в бассейне «Классика». Соревновались сборные 9 факультетов и институтов, в каждой по два юноши и одной девушке. Результаты показали, что быстрее всех плавают студенты Юридического института, второе время у сборной Института истории, философии и политических наук, а третьи – студенты факультета физической культуры и спорта. Отдельно наградили и поздравили Татьян, участвующих в заплыве.

Основные гулянья развернулись во дворе главного корпуса РГУ имени С.А. Есенина. Собравшихся приветствовали вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и управляющий Рязанской епархии, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

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В программе гуляний были творческие номера и спортивные состязания, благотворительная ярмарка, перетягивание каната между студентами и преподавателями – победа осталась за сотрудниками, а также забег Татьян, его выиграла студентка первого курса факультета экономики, социологии и управления Татьяна Лукашева.

После гуляний прошла встреча вице-губернатора, председателя попечительского совета университета Артёма Бранова и исполняющего обязанности ректора Дмитрия Бокова с активом университета.

Студенты спрашивали, какими были годы учебы у Артёма Анатольевича и Дмитрия Александровича, как сдавали сессию и отмечали Татьянин День.

«Студенческие годы – лучшие годы в вашей жизни! Ловите эти моменты. Дальше прибавляются проблемы, заботы, и ты всё чаще оглядываешься назад и вспоминаешь студенчество. Время в вузе – это богатство возможностей. Нам важно, чтобы вы выходили из университета не только специалистами, а полноценными личностями, которые гордо несут звание выпускника нашего университета», – обратился к студентам Дмитрий Боков.

Было много вопросов о жизни вуза и организации образовательного процесса, а также о развитии региона, защите исторических и культурных объектов, развитии инфраструктуры, сохранении молодых кадров в регионе.

«Мы стараемся сделать всё, чтобы молодые специалисты, заканчивая вуз, не уезжали из Рязани. У нас должен быть хороший и комфортный город, мы стремимся сделать его комфортным, чтобы вы оставались и работали здесь», – отвечая на вопрос, сказал Артём Бранов.

В завершении Артём Анатольевич предложил повторять подобные встречи, ведь они поднимают актуальные вопросы о жизни вуза и всего региона в целом.

Фото: Татьяна Наумова, РГУ им. Есенина

Видеорепортаж: Дарья Петухова и Алина Попова