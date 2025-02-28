В РГАТУ открыли брендированную аудиторию

– В этой специализированной аудитории будут проходить не только лекции и практические занятия, но и проектная деятельность, решение определенных кейсов, связанных с работой компании. То есть мы готовим студентов не только выполнять технологические процессы, но и создавать, уметь решать задачи, быть руководителями, чтобы за ними тянулись другие люди, сегодняшние дети, которые в будущем тоже будут работать в сельском хозяйстве, – говорит ректор РГАТУ Александр Шемякин.