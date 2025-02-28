В РГАТУ открыли брендированную аудиторию

В Рязанском государственном агротехнологическом университете (РГАТУ) имени П. А. Костычева открыли брендированную аудиторию. Церемония прошла в пятницу, 28 марта.
В специализированная аудитория от ГК «ЭкоНива» будут обучаться будущие ветеринары, зоотехники, агрономы, студентыдругих специальностей. Там появилось фирменное оформление, закуплены мебель и ноутбуки.
Открывали аудиторию министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева Александр Шемякин, региональный директор рязанского подразделения «ЭкоНивы» Владимир Материкин.