Пятница, 28 февраля, 2025
-0.9 C
Рязань
Общество

В РГАТУ открыли брендированную аудиторию

Валерия Мединская

В Рязанском государственном агротехнологическом университете (РГАТУ) имени П. А. Костычева открыли брендированную аудиторию. Церемония прошла в пятницу, 28 марта.

В специализированная аудитория от ГК «ЭкоНива» будут обучаться будущие ветеринары, зоотехники, агрономы, студентыдругих специальностей. Там появилось фирменное оформление, закуплены мебель и ноутбуки.

Открывали аудиторию министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева Александр Шемякин, региональный директор рязанского подразделения «ЭкоНивы» Владимир Материкин.

– В этой специализированной аудитории будут проходить не только лекции и практические занятия, но и проектная деятельность, решение определенных кейсов, связанных с работой компании. То есть мы готовим студентов не только выполнять технологические процессы, но и создавать, уметь решать задачи, быть руководителями, чтобы за ними тянулись другие люди, сегодняшние дети, которые в будущем тоже будут работать в сельском хозяйстве, – говорит ректор РГАТУ Александр Шемякин.

Материалы рубрики